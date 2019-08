Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Ein 26-Jähriger aus Kempten parkte am 20.08.2019 gegen 10:30 Uhr mit seinem Seat Leon auf dem Parkgelände hinter dem Gartenhotel Heusser in Bad Dürkheim. Als der Mann am 22.08.2019 gegen 13:30 Uhr wieder an seinen Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Pkw am vorderen, rechten Kotflügel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden war. Vermutlich kam es beim Rangieren des unbekannten Unfallverursachers zu einem Zusammenstoß. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

