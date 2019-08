Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.08.2019. Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen forderte in Peine drei Verletzte.

Salzgitter (ots)

Peine, Bundesstraße 65, Höhe Berkum kurz vor der B 494, 02.08.2019, 12:15 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 78-jährige Fahrer eines Opel Astra die Bundesstraße 65, aus Richtung Peine kommend, in Richtung Hildesheim. In Höhe der Ortschaft Berkum soll er offensichtlich trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug überholt haben. Beim Überholen stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Ford Focus eines 44-jährigen Mannes zusammen. Beide Fahrer sowie die 73-jährige Beifahrerin im Opel mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Für den Einsatz der Rettungskräfte musste die Straße teilweise gesperrt werden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell