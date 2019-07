Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beendet Schleusung - Schleuser hat sich mit Phantasiedokument ausgewiesen

Aachen (ots)

Bundespolizeibeamte haben am Dienstagabend an der BAB 44, auf dem Rastplatz Königsberg, eine Schleusung beendet.

Ein 24-Jähriger hatte mit seinem Fahrzeug zwei Landsmännern aus dem Irak verholfen, unerlaubt von Belgien nach Deutschland einzureisen. Beide Mitfahrer konnten keine ausreichenden Ausweisdokumente für die Einreise vorweisen. Der Fahrer und Schleuser ist als abgelehnter Asylbewerber in Belgien registriert und wird zurzeit geduldet, somit hatte er auch keine Berechtigung zur Einreise nach Deutschland. Bei der Kontrolle wies er sich mit einem Phantasiedokument aus, was über eine gültige Fahrerlaubnis hinwegtäuschen sollte. Er wurde wegen der Einschleusung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanzeigt. Ein Mitfahrer ist anerkannter Asylbewerber in Belgien, verfügte aber zum Zeitpunkt der Einreise über keine Reisedokumente. Der zweite Mitfahrer befindet sich in einem laufenden Asylverfahren und war somit nicht für die Einreise nach Deutschland berechtigt. Die Mitfahrer wurden wegen der unerlaubte Einreise beanzeigt. Sie wurden zusammen mit dem Schleuser aufgefordert, nach Belgien auszureisen. Die Ausreise wurde von den eingesetzten Beamten beobachtet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell