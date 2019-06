Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Reifen am Fort Konstantin in Koblenz zerstochen

Koblenz (ots)

Am Montag, 24.06.2019, 11.00 Uhr, wurden der Polizei Sachbeschädi-gungen an zwei Fahrzeugen gemeldet, die auf den öffentlichen Parkplätzen, der Straße "Am Fort Konstantin 14" geparkt waren. An einem Tiguan wurde der hintere rechte, an einem Golf die beiden hinteren Reifen zerstochen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

