Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Smart in Parkhaus aufgebrochen

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 21.06.2019, 17.30 Uhr und 24.06.2019, 17.30 Uhr, wurde im Parkhaus am Löhrrondell in Koblenz ein Smart-Cabrio aufgebrochen. Unbekannte Täter schnitten die Heckscheibe aus dem Stoffverdeck heraus und stahlen aus dem Fahrzeuginnern eine Sporttasche mit Laufshirt, Schuhen und Laufhose. Weiterhin wurde das Navigationsgerät aus dem Armaturenbrett ausgebaut. Der Schaden beträgt 3000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690

