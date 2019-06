Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Getränkemarkt

Bäckereifiliale

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 23.06.2019, kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Rübenacher Straße 104 in Koblenz. Unbekannte hebelten die Eingangstür des Getränkemarktes auf und gelangten so in den Vorraum, in dem sich eine Bäckereifiliale befindet. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Eine weiter in den Getränkemarkt führende Tür, wurde nicht aufgebro-chen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

