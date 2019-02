Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Klein Himstedt - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Söhlde (pst) - Zwischen dem 11.02.2019 und dem 18.02.2019, um 13:30 Uhr, ist es in der Ortschaft Klein Himstedt in 31185 Söhlde in der Straße Pritzwinkel vor der Hausnummer 1 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Es ist zu vermuten, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken oder Rangieren eine Betonmauer und den darauf befestigten Drahtzaun beschädigt hat. Der Schaden wird auf circa 1000EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell