FW-PL: OT-Landemert. Feuerwehr rückt zu Schornsteinbrand aus.

Die Bewohner hatten es selbst bemerkt. Der Schornstein eines Wohnhauses -im Brinke- im Ortsteil Landemert brannte und führte folgerichtig zu einem Notruf bei der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises. Gegen 11.10 Uhr rückten die Einheiten von Feuer- und Rettungswache und Landemert aus. Es stellte sich heraus, dass der Schornstein vermutlich im oberen Drittel durch abgesetzten Glanzruß verstopft und in Brand geraten war. Während ein Trupp den Schornstein von der Drehleiter aus mit Hilfe von entsprechenden Gerätschaften kehrte, wurde der dabei gelöste Ruß über eine Revisionsklappe durch einen weiteren Trupp im Keller ausgeräumt und ins Freie gebracht. Kurz nach 12.00 Uhr hieß es dann Brand unter Kontrolle und Übergabe an den hinzugerufenen Schornsteinfeger. Dieser übernahm die weiteren Reinigungsarbeiten und Überprüfung des Schornsteinzuges. Gegen 12.20 Uhr rückten die 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder in ihre Standorte ein. Verletzt wurde niemand.

