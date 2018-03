POL-PPTR: Illegale Graffiti an mehreren Gebäuden in Heiligkreuz

Trier (ots) - Zeugen stören drei Täter beim Sprühen von Graffiti auf private Gebäude - Polizei bittet um Fahndungshilfe.

In den frühen Morgenstunden des Montag, 19. Februar 2018, beobachteten Passanten drei bisher unbekannte Täter dabei, wie sie in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr mehrere Graffiti-Tags an die Außenwände einer Garagenanlage in der Tessenowstraße sprühten.

Einer der Zeugen sprach die aus drei jungen Männern bestehende Tätergruppe an, worauf diese die Flucht ergriffen. Dabei ließen sie eine bereitgestellte Aluminium-Stehleiter am Tatort zurück.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Polizei darüber hinaus im Bereich der Tessenowstraße, Karlstraße und Trevererstraße fest, dass möglicherweise dieselben Täter mehrere Objekte mit den Tags "NFS", "BIG J" und "ovic" besprüht hatten.

Die Polizei sucht Zeugen, die diese Straftaten beobachtet haben. Insbesondere bittet sie einen jungen Mann, der die Täter gezielt angesprochen und damit von weiteren Sprühaktionen abgebracht hat, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Hinweise werden erbeten an das Gemeinsame Sachgebiet Jugend im Haus des Jugendrechts Trier, Tel. 0651-20157510 oder per Mail an pdtrier.sgjugend@polizei.rlp.de

