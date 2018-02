POL-PPTR: Versucher Wohnungseinbruch in Bernkastel-Andel

Bernkastel-Kues (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, klingelte ein bisher unbekannter Täter mehrmals an der Haustür eines Anwesens in Bernkastel-Andel, Am Unkersberg.

Als das ältere Ehepaar nicht öffnete und der Unbekannte wohl vermutete, es sei niemand zu Hause, machte sich dieser an der Terrassentür hinter dem Haus zu schaffen. Vermutlich mit einem flachen Schraubendreher versuchte er die Tür aufzuhebeln.

Dabei wurde er von der Hauseigentümerin überrascht, worauf der unbekannte Mann flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 35 - 40 Jahre alt, korpulenter/stämmiger Körperbau, rundes Gesicht, kurz geschorene Haare.

Polizeiliche Ermittlungen in der Nachbarschaft ergaben, dass zeitgleich an einem gegenüberliegenden Haus eine unbekannte, ca. 60 jährige und ca. 1,60 Meter große Frau mit grauen lockigen Haaren ebenfalls mehrfach klingelte. Sie trug einen dunklen, längeren Parka mit Umhängetasche.

Möglicherweise gehörten die beiden Unbekannten zusammen und wollten zunächst durch Klingeln an den Wohnungen herausfinden, ob die Eigentümer zu Hause seien. Auch ist auch zu vermuten, dass beide mit einem Auto unterwegs waren.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben. Infos bitte an die Polizei Bernkastel 06531-95270, Email pibernkastel-kues@polizei.rlp.de oder kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de

