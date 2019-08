Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzter Radfahrer nach Alleinunfall

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Vormittag des gestrigen Tages befuhr ein Radfahrer die B39 von Weidenthal aus kommend in Richtung Neidenfels. Kurz vor dem Ortseingang Neidenfels geriet der Radfahrer als Folge einer Unachtsamkeit auf den Grünstreifen. Hierdurch stürzte der 50-jährige Mann und verletzte sich. Aufgrund der Schmerzen im linken Unterarm wurde der Herr aus Ludwigshafen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell