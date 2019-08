Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Brand sorgt für Vollsperrung auf der A61

Ruchheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntag, den 25.08.2019 gegen 15:50 Uhr ein PKW auf der Autobahn A 61 zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnparkplatz "Birkenschlag" in Fahrtrichtung Speyer, in Brand. Der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen zum Stillstand bringen und zusammen mit der Beifahrerin und dem gemeinsamen Hund unverletzt das Fahrzeug verlassen. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug im Vollbrand. Durch das Feuer geriet auch die angrenzende Böschung in Brand, konnte jedoch durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Da in dem brennenden Fahrzeug Gaskartuschen mitgeführt wurden, musste die A61 bis zur Entwarnung durch die Feuerwehr in Fahrtrichtung Speyer voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem längeren Stau. Auch die Mitarbeiter der hinzugerufenen Autobahnmeisterei Ruchheim sind sprichwörtlich durch diesen Einsatz "Auf den Hund gekommen". Da eine Mitnahme des Hundes vom Brandort nicht anders möglich war, stieg dieser in ein Mehrzweckfahrzeug der Autobahnmeisterei ein.

Durch die Hitzeentwicklung wurde die Teerdecke auf dem Seitenstreifen beschädigt, zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehr der VG Dannstadt-Schauernheim mit acht Fahrzeugen und 26 Mann, die Feuerwehr Schifferstadt mit vier Fahrzeugen und 17 Mann. Weiterhin befand sich im entstehenden Stau ein Notarzt in seiner Freizeit, der seine Hilfe anbot und sich mit dem Rettungsdienst um die Fahrzeuginsassen kümmerte.

