Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagabend (04.07.2019) in ein Geschäftsgebäude an der Gymnasiumstraße eingebrochen und hat dabei Bürobedarf sowie eine Flasche Wein gestohlen. An einem Gebäude an der Fritz-Elsas-Straße blieb es lediglich bei einem Einbruchsversuch. Der Täter betrat mutmaßlich gegen 22.00 Uhr das Gebäude an der Gymnasiumstraße, in dem sich im unteren Bereich ein Café-Betrieb befindet. Unbemerkt begab sich der Mann ins dritte Obergeschoss, hebelte dort offenbar die Türen von mehreren verschlossenen Räumlichkeiten auf und nahm Bürobedarf an sich. Als ein Kellner dem Tatverdächtigen begegnete, nahm der Unbekannte eine Flasche Wein vom Tresen und flüchtete anschließend aus dem Gebäude. Der Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren hatte eine dünne Statur, bei einer Körpergröße von zirka 185 Zentimetern. Die schwarzen Haare trug er kurz. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem lila T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Der Unbekannte sprach Deutsch. An einem weiteren Gebäude an der Fritz-Elsas-Straße versuchten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag vergebens, ein Rolltor zu einem Lagerraum aufzuhebeln. Ein Zeuge bemerkte gegen 08.30 Uhr die Spuren am Tor und verständige die Polizei. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 entgegen.

