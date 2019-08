Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Aufbruchsversuch

Weisenheim am Sand (ots)

In der Zeit vom 25.08.19, 22:00 Uhr - 26.08.19, 18:00 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in den Garten eines Hauses in der Theodor-Heuss-Straße und versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Der entstandene Schaden an der Terrassentür beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

