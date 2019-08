Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Müllbehälter durch Brand beschädigt; Gefährdeter Motorradfahrer gesucht (Zeugenaufruf); Einbrüche in Schuppen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Heftig aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall am Ortsbeginn von Bad Urach geführt. Eine 66-Jährige befuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Skoda die B 28 von Dettingen herkommend. Zu spät bemerkt sie, dass der Verkehr vor ihr stockte und krachte ins Heck eines vor ihr fahrenden Audi eines 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (jw)

Bad Urach-Seeburg (RT): Motorradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz auf der L 245 zugezogen. Der 20-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit seiner Honda auf der Landstraße von Hengen herkommend in Richtung Seeburg unterwegs. In einer Linkskurve stürzte er den bisherigen Erkenntnissen zufolge aufgrund eines Fahrfehlers und kam mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das nach dem Unfall total beschädigte Bike, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (jw)

Kirchheim/Teck (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Bulkesweg schwer verletzt worden. Der Zweijährige fuhr mit seinem Laufrad gegen 13 Uhr von einer Parkplatzzufahrt aus unmittelbar hinter einem geparkten Pkw hervor auf die Straße und stieß gegen die linke Fahrzeugseite eines Mercedes Sprinters. Dessen 26-jähriger Fahrer war von der Aichelbergstraße herkommend in Richtung Tannenbergstraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Klinik. (mr)

Ostfildern (ES): Müllbehälter durch Brand beschädigt

Ein größerer Müllbehälter aus Kunststoff ist am späten Donnerstagabend in Nellingen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte das Feuer in der Straße In den Anlagen kurz vor 23.30 Uhr und wählte den Notruf. Da die Tonne nur mit einer geringen Menge Abfall befüllt war, war es lediglich zu einer kleineren Flammenentwicklung gekommen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Behälter somit rasch ablöschen. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. (mr)

Kirchheim / Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Plochinger Straße ereignet hat. Ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Paradiesstraße in Richtung Plochinger Straße, um an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Wernau abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Peugeot eines 56-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision der Fahrzeuge. Der Wagen des 56-Jährigen drehte sich um die eigene Achse, stieß gegen einen Laternenmast und kam dort zum Stehen. Der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereite Peugeot musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Pkw beläuft sich insgesamt auf etwa 6.000 Euro. (jw)

Dettingen (ES): Gefährdeter Motorradfahrer gesucht (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der B 465 von einem Autofahrer gefährdet worden. Ein 31-Jähriger war um 16.30 Uhr mit einem älteren, goldfarbenen VW Golf auf der Bundesstraße zwischen Owen und Dettingen in Richtung Kirchheim unterwegs. Als er einen Lkw überholte, musste der entgegenkommende Biker stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zudem scherte der Pkw-Lenker knapp vor dem Lastwagen auf seine Fahrspur zurück, so dass der Lkw-Lenker ebenfalls eine Vollbremsung einleiten musste. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 den Motorrad-Fahrer beziehungsweise weitere Zeugen des gefährlichen Überholmanövers, sich zu melden. (ms)

Rottenburg/Hirrlingen (TÜ): Landwirtschaftliche Geräte aus Schuppen entwendet

Landwirtschaftliche Geräte im Wert von mehreren tausend Euro sind aus zwei Schuppen gestohlen worden. In der Zeit von Mittwochabend, 20 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter das Tor eines Schuppens im Gebiet Schützenbaum in Verlängerung des Eichenbergwegs in Hirrlingen auf. Ersten Erkenntnissen nach nahm der Unbekannte etwa 15 Maschinen mit. Aus einem aufgebrochenen Schuppen im Öschweg in Bad Niedernau wurden am Donnerstag, zwischen elf Uhr und 16 Uhr, eine Motorsäge, eine Motorsense sowie eine Stichsäge und zwei Akkuschrauber entwendet. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Tatzusammenhang besteht. (ms)

