Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe schlagen in der Nacht zu und klauen hochwertigen Pkw: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Baunatal - In der Zeit von gestern Abend 20:30 Uhr und heute Morgen 05:00 Uhr wurde in Baunatal in der Lilienstraße ein weißer Audi A 6 Avant mit den amtlichen Kennzeichen HF-ZJ 11 entwendet. Der Fahrzeugnutzer parkte seinen Firmenwagen ordnungsgemäß verschlossen vor der Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses auf seinem privaten Stellplatz. Der Diebstahl war dem Fahrzeugnutzer erst heute in den späten Morgenstunden aufgefallen. Durch einen Nachbarn konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Die heute Morgen nach Mitteilung des Diebstahlsopfers sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen Auto führte bislang nicht zum Erfolg. Wie die Täter vorgingen und wann genau sie in der Nacht zuschlugen, ist derzeit nicht bekannt. Der Wert des Fahrzeugs beträgt 40.000 Euro. Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht, aber auch am gestrigen Montag in Baunatal oder umliegenden Gemeinden verdächtige Personen oder Fahrzeuge, möglicherweise mit auswärtiger oder ausländischer Zulassung beobachtet haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

