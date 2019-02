Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Grillhütte durch Feuer beschädigt

Schöppingen (ots)

Am Samstag musste die Feuerwehr gegen 12.00 Uhr ein Feuer in einer Grillhütte im Bereich des Buchenwaldes am Schöppinger Berg löschen. Ein noch unbekannter Täter hatte noch auszutragende Zeitungen eines Anzeigenblattes angezündet. Während des Einsatzes wurde in Erfahrung gebracht, dass dies in den letzten Wochen bereits mehrfach vorgekommen und dabei die Holzhütte nicht unerheblich beschädigt worden war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

