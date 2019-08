Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Eisdiele eingebrochen

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von 29.08.2019, 21.00 Uhr bis 30.08.2019, 10.00 Uhr eine Hintertür der Eisdiele in Bad Dürkheim am Stadtplatz auf und gelangten so in den Laden. In dem Laden wurden die Wechselkasse und ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1500 EUR bewegen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Stefen Rau, PHK, Dienstgruppenleiter



