Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs

Bad Dürkheim (ots)

Im Rahmen einer Standkontrolle des Polizeipräsidium Einsatz Logistik und Technik Abteilung Bereitschaftspolizei am Wurstmarktsplatz wurde am 30.08.2019, um 10.30 Uhr ein Pkw Peugeot 307 mit Bad Kreuznacher Kennzeichen (KH) kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer aus Bad Dürkheim keinen Führerschein besitzt. Weiterhin war das Kennzeichen auf einen anderen Pkw zugelassen. Der Fahrer konnte zur Herkunft des Pkws keine Angaben machen. Er konnte lediglich angeben, dass der Pkw in der Gaustraße geparkt und der Schlüssel gesteckt habe. Den Fahrer erwartet eine Strafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder sogar Diebstahl eines Kraftfahrzeugs, sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungs-und Kraftfahrzeugsteuergesetz. Die Ermittlungen zur Herkunft des Pkw und des Kennzeichens dauern noch an.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, möge sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Steffen Rau, PHK, Dienstgruppenleiter



