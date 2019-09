Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall nach riskantem Überholmanöver

Grünstadt/Bockenheim (ots)

Am frühen Montag Morgen gegen 7 Uhr kam es am Ortsausgang von Bockenheim zu einem Verkehrsunfall nach einem riskanten Überholmanöver trotz Gegenverkehr.

Der Geschädigte, ein 19-Jähriger aus Monsheim, befuhr die B271 von Monsheim kommend in Richtung Bockenheim. Am Ortseingang von Bockenheim kam ihm ein PKW entgegen, der dann von einem weiteren roten PKW trotz Gegenverkehr überholt wurde. Einen Frontalzusammenstoß konnte der Geschädigte nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts in den Grünstreifen verhindern, wo er mit seinem PKW gegen ein Verkehrsschild prallte.

Der überholende rote PKW fuhr weiter in Richtung Monsheim davon.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Grünstadt in Verbindung zu setzen.

