Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn die Täter an den Tatort zurückkehren...

Kaiserslautern (ots)

Weil sie an ihren Tatort zurückkehrten, konnte die Polizei am Dienstag zwei Ladendiebe identifizieren. Der Hausdetektiv eines Modehauses in der Fackelstraße hatte am Nachmittag die Streife alarmiert, weil er zwei Männer wiedererkannte, die wenige Tage zuvor Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen hatten.

Nachdem die Langfinger vergangene Woche noch unerkannt entkommen konnten, wurden sie nun von den Polizeibeamten gestellt. Eines der Kleidungsstücke, die letzte Woche gestohlen wurden, konnte sichergestellt werden. Auf das diebische Duo - zwei Männer im Alter von 18 Jahren - kommt nun ein Strafverfahren zu. | cri

