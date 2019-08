Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrüche in Kapellen

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 18.30 Uhr, vermutlich durch den Garten, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Bendmannsfeld.

Zunächst versuchten sie, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug das Küchenfenster auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem sie das Haus durchwühlt hatten flüchteten sie mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Zu einem weiteren Einbruch in der Nachbarschaft kam es Dienstag zur gleichen Zeit. Auch hier drangen Einbrecher gewaltsam in ein Reihenhaus ein. In diesem Fall erbeuteten sie Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

