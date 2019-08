Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Farbschmierer unterwegs

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Farbschmierer haben sich am Wochenende an einer Schule an der Martinistraße ausgetobt.

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, besprühten sie zwei Fenster, eine Tür sowie eine Wand mit weißer und schwarzer Farbe. In einer Höhe von ca. zwei Metern verewigten sie die Jahreszahl 2019 sowie die Buchstaben A und M sowie diverse unleserliche Zeichen.

Polizeibeamte stellten die zurückgelassenen Sprühdosen sicher und die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

