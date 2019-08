Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Orsoy - Unbekannter berührte Duisburgerin unsittlich

Zeugen gesucht

Orsoy (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr hielt sich eine 47-jährige Duisburgerin am Rheinufer in Orsoy auf.

Ein Unbekannter, der dort im Rhein badete, näherte sich der Frau und berührte sie unsittlich. Die Duisburgerin schlug dem Mann daraufhin gegen den Arm und drohte damit, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Unbekannten:

35 - 45 Jahre alt, Bauchansatz, braune Augen, schwarz-graue Haare, die an den Seiten abrasiert waren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

