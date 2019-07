Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer

Radfahrer flüchtet

Geldern (ots)

Am Samstag, 27.07.2019 gegen 11:45 Uhr war in Geldern ein 16jähriger Fußgänger aus Geldern auf der Bogenstraße unterwegs. Unmittelbar an der Einmündung zur Gelderner Straße bog von dieser ein Radfahrer in die Bogenstraße ein und kollidierte mit dem 16Jährigen, der hierbei zu Boden stürzte und sich verletzte. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt auf der Bogenstraße fort. Er wird wie folgt beschrieben: 16-17 Jahre alt, männlich, ca. 180cm groß, kurze, dunkle Haare, 3-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Jogginhose und blauem T-Shirt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250

