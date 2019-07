Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

silberner VW Passat beschädigt

Goch (ots)

Am Freitag (26.07.2019) zwischen 19.30 und 20.30 Uhr wurde ein silberner VW Passat, der auf einem Parkplatz am Blumenplatz abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite zu kümmern. Hinweise an die Polizei Goch, Telefon 02823 - 1080.

