Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Fahrerin eines weißen Dacia Duster mit spanischem Kennzeichen gesucht

Straelen (ots)

Am Samstag (20. Juli 2019) gegen 11:55 Uhr beobachtete ein Zeuge wie eine Frau mit einem weißen Dacia Duster in der Sackgasse Viktorweg wendete. Dabei fuhr sie auf einen Garagenvorplatz und touchierte einen weißen Peugeot 207, der dort abgestellt war. An dem Wagen entstand ein Schaden am Heck. Anschließend schrammte die Fahrerin an einer Straßenlaterne vorbei. Der Zeuge sprach die Dame an, sie setzte ihre Fahrt jedoch fort, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Der Zeuge beschreibt die Fahrerin als ca. 70 Jahre alt, mit lockigem, dunkelblondem Haar und schmaler Statur. Der Dacia trug ein spanisches Kennzeichen, die Fahrerin sprach Deutsch. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

