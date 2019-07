Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Außentür beschädigt

Grundschule setzt Belohnung aus

Kranenburg (ots)

Wie uns erst jetzt bekannt wurde, hatten unbekannte Täter eine Außentüre einer Grundschule an der Straße Zum Hallenbad beschädigt. Einem Mitarbeiter war der Schaden am Samstag (13. Juli 2019) aufgefallen. Entwendet wurde jedoch nichts. Die Schule hat eine Belohnung in Höhe von 150 (hundertfünfzig) Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung der Täter führen.

Die Kripo Kleve nimmt unter Telefon 02821 5040 Hinweise entgegen. (cs)

