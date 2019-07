Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Tunisee: Polizei blickt auf insgesamt friedliches Musik-Festival "Sea You" zurück

Freiburg (ots)

Am 13. und 14.07.2019 fand am Tunisee in Freiburg das Musik-Festival "Sea You" statt.

Die Polizei blickt am Ende des Festivals auf eine friedliche Veranstaltung zurück. Im gesamten Veranstaltungsverlauf kam es zu zwei Körperverletzungsdelikten.

Zudem werden gegen zwei Festival-Besucher, die offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte der Staatsanwaltschaft Freiburg zur Entscheidung vorgelegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand leistete eine 29-jährige Festival-Besucherin der Weisung einer Polizeibeamtin nicht Folge, sondern griff diese an. Mit der anschließenden Fixierung durch die eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich ihr ebenfalls 29-jähriger Begleiter offensichtlich nicht einverstanden und leistete ebenfalls Widerstand.

Begleitet wurde das Festival von intensiven Kontrollmaßnahmen durch die Polizei. Neben der Feststellung von 11 Verkehrsverstößen, wie u.a. dem Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis oder Trunkenheit im Straßenverkehr, wurden in insgesamt 270 Fällen verbotene Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, festgestellt. Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und friedlichen Veranstaltungsverlaufs mussten weiterhin 41 Platzverweise ausgesprochen werden. /ml

Medienrückfragen bitte an:

Martin Lamprecht

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761/882-1010

E-Mail: martin.lamprecht@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell