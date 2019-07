Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Verkehrsunfall nach Rotlichtfahrt -Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bötzingen, Am Samstag, 13.07.2019, gg. 19:40 Uhr fuhr ein Pkw- Fahrer in Bötzingen von der Gottenheimer Straße kommend in die Kreuzung der Hauptstraße ein, um weiter in Richtung Bergstraße zu fahren. Hierbei missachtete er jedoch nach derzeitigem Stand der Ermittlungen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw, welcher die Kreuzung in Richtung Wasenweiler Straße überqueren wollte. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei ca. 30.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

