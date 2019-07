Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Betrunken am Steuer

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Bischoffingen, Am Samstag, 13.07.2019, gg. 23:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach in der Talstraße in Bischoffingen den Fahrer eines Transporters. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Eine Blutentnahme und die Einziehung des Führerscheines waren die Folge.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell