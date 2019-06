Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: LK Holzminden: Motorradunfall, Unfallflucht und Verstoß gegen Versicherungspflicht

Holzminden (ots)

Am Samstag fiel einer Funkstreifenbesatzung in der Halbmondstraße in Holzminden ein 31-jähriger Höxteraner mit seinem Ford Mondeo auf, bei dem der Termin der Hauptuntersuchung bereits seit über neun Monaten abgelaufen war. Der Fahrer gab an, bereits einen Termin zur Hauptuntersuchung zu haben und nur seinen Bruder von der Arbeit abholen zu wollen. Bei der weiteren Kontrolle stelle sich dann noch heraus, dass für das Fahrzeug auch keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Dem Fahrzeugführer wurde daher die Weiterfahrt untersagt, das Kennzeichen an Ort und Stelle entstempelt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Neben weiteren kleineren Unfällen kam es am Samstag in Boffzen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Sande mit ihrem Krad bei geringer Geschwindigkeit in einer Kurve stürzte. Nach eigenen Angaben ist ihr plötzlich schwarz vor Augen geworden, woraufhin sie die Kontrolle über das Motorrad verloren hat, von der Fahrbahn auf den Grünstreifen gefahren und dort gestürzt sei. Glücklicherweise zog sie sich lediglich eine Platzwunde am Kinn sowie eine Handgelenksverletzung zu. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe am Motorrad beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro.

Bei einem anderen Verkehrsunfall auf der Angerstraße in Bevern entfernte sich am Samstag gegen 19.00 Uhr vermutlich eine Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem sie beim Rückwärtsfahren mit ihrem Honda in einen dort geparkten 5er BMW-Kombi gefahren war. Der Besitzer des BMW hatte zum Unfallzeitpunkt einen Knall vernommen und einen silbergrauen PKW am Heck seines Fahrzeuges stehen gesehen. Fahrzeugführer soll demnach eine Frau gewesen sein, die ohne anzuhalten und ohne sich um den Schaden zu kümmern weitergefahren sei. Das Kennzeichen konnte er ablesen. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 3.000 - 4.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Zeugen die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 zu melden.

