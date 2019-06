Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schlägerei auf dem Kaiserplatz

Bad Pyrmont (ots)

Nachdem sich zwei Personengruppen in der Nacht zu Samstag in einer Gaststätte nahe Kaiserplatz gestritten hatten, eskalierte die Situation später vor dem Lokal. Zwei 21-jährige Männer aus Bad Pyrmont sollen sich dort maskiert und mit Stöcken und Steinen bewaffnet haben. So haben sie einen 27-jährigen Mann, ebenfalls aus Bad Pyrmont,angegriffen und krankenhausreif (Kopfplatzwunden) geprügelt. Ein weiterer 28-jähriger Bekannter des Opfers, der dazwischen ging, wurde ebenfalls angegriffen und leicht verletzt. Danach flüchteten die Täter vor dem Eintreffen der Polizei. Aufgrund von Zeugenaussagen, stehen die Personalien der Beschuldigten fest.

