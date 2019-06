Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Rücksichtslos

Bad Pyrmont (ots)

Am Samstag kam es auf der Straße "Steinkamp" im Ortsteil Thal zu einem Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Ein 60-jähriger Hausbewohner soll in den frühen Morgenstunden insgesamt sieben Schwalbennester, die zur Vorfallszeit belegt waren, ohne Rücksicht auf die Brut von der Hauswand abgeschlagen haben. Auf Nachfrage gab der Mann zunächst an, er habe die Nester bereits letztes Jahr entfernt. Dies wurde ihm zwischenzeitlich widerlegt. Wo die Nester und die jungen Schwalben geblieben sind, konnte nicht ermittelt werden. Das Entfernen von Schwalbennestern ist grundsätzlich nur in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde möglich, sicherlich aber nicht während der Brutzeit.

