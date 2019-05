Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Holzminden: Polizei sucht Eigentümer zweier Fahrräder

Holzminden (ots)

Am 21.05.2019 fiel Beamten des Polizeikommissariats Holzminden im Stadtgebiet ein 23-jähriger Mann aus Holzminden mit einem Damenfahrrad auf. Im Rahmen der Kontrolle und Befragung machte er widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Fahrrades, die sich teilweise als falsch herausstellten. Die Polizei geht auf Grund dessen davon aus, dass das Fahrrad entwendet wurde und hat es daher zunächst sichergestellt. Es handelt sich um ein silberfarbenes Fahrrad ALU-City-Star, "City Comfort".

Bereits am 15.05.2019 stellte eine Geschädigte fest, dass von ihrem Gartengrundstück in der Bleiche in Holzminden ihr Damenfahrrad gestohlen wurde. Stattdessen wurde dort ein anderes, auffällig kleines silberfarbenes Kettler-Alurad "City-Hopper" aufgefunden, welches möglicherweise ebenfalls aus einem Diebstahl stammen könnte.

Die Polizei bittet daher Zeugen/Personen, die Angaben zur Herkunft der beiden Fahrräder machen können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531 / 9580 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Leiter ESD

Burkhard Schramm

Telefon: 05531/958-122

E-Mail: burkhard.schramm@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

