Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (18.04.2019) einen 42 Jahre alten Ladendieb vorläufig festgenommen. Am Ausgang eines Warenhauses hatte gegen 12.35 Uhr die Sicherungsanlage ausgelöst und der Mann wurde daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen. In einer mitgeführten Tasche befanden sich nicht bezahlte Waren im Wert von etwa 143 Euro. Der 42-jährige Pole, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde aufgrund suchtbedingter Entzugserscheinungen zunächst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls wird er, sobald der Gesundheitszustand dies zulässt, einem Haftrichter vorgeführt.

