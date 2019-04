Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw kollidiert mit Bahnsteig

Stuttgart-Ost (ots)

Am Freitag (19.04.2019) ist ein Pkw gegen den Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle "Gaisburg" geprallt. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Opel Zafira gegen 01.30 Uhr die Landhausstraße aus Richtung Wangen kommend in Fahrtrichtung Ostendplatz. Das Fahrzeug kippte nach dem Aufprall auf die Seite und blieb quer zur Fahrbahn und dem Gleisbett liegen. Beim Fahrer, welcher unverletzt blieb, wurde aufgrund des Verdachts einer Alkoholbeeinflussung eine Blutentnahme durchgeführt und das Führen von Kraftfahrzeugen vorläufig untersagt. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Bahnsteig ist ebenfalls erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

