Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (17.04.2019) in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße einen 19 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Ein Detektiv beobachtete den Mann gegen 11.40 Uhr, wie dieser die Diebstahlsicherung an einem Parfüm entfernte, den Duft in seiner Jackentasche verstaute und versuchte das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Nach dem Kassenbereich sprach ihn der Zeuge an und alarmierte die Polizei. Der 19-jährige polizeibekannte Rumäne wird im Laufe des Donnerstags (18.04.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell