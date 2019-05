Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wild aber erfolglos

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitag, dem 24.05.2019, gegen 23.05 Uhr, sollte ein 30-jähriger Bad Pyrmonter, der mit seinem Mofa die Südstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr, von einer Funkstreifenbesatzung angehalten und überprüft werden. Die Beamten stiegen hierzu aus, gaben Haltzeichen und sprachen den Fahrer auch an. Dieser gab jedoch kurz vor Erreichen des Streifenwagens wieder Gas, umfuhr den Streifenwagen und setzte die Fahrt fort. Nach kurzer Strecke wurde er vom Streifenwagen mit Blaulicht und Horn überholt und dem Fahrer wurde durch das geöffnete Beifahrerfenster mehrfach zugerufen, dass er anhalten solle. Nachdem er auch dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde der Streifenwagen auf dem kombinierten Geh- und Radweg quer gestellt. Der Mofafahrer wendete daraufhin und versuchte in der Gegenrichtung zu entkommen. Dabei fuhr er auch auf das weitläufige Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Der Streifenwagen blockierte daraufhin die Zufahrt. Nachdem der Mofafahrer erkannt hatte, dass er von dem Grundstück aus nicht weiterfahren konnte, versuchte er mit Gewalt zwischen Streifenwagen und Torpfosten durchzubrechen. Dabei wurde der Funkstreifenwagen leicht beschädigt. Anschließend ging die Fahrt über die Untere Hauptallee in den Wiesenweg. Dort ließ er das Mofa plötzlich stehen, warf den Helm bei Seite und versuchte sich in einem dortigen Gebüsch zu verstecken. Als die Beamten ihn zu Fuß erreichten, ließ er sich widerstandslos abführen. Der Mann stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung, ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Weiterhin gab er an, neben einer halben Flasche Jägermeister auch noch einen Joint konsumiert zu haben. Bei seiner Durchsuchung wurde noch ein Tütchen mit knapp 5 Gramm Marihuana gefunden. Einen Führerschein hat der Mann nicht. Neben den Folgen der Strafanzeige, kann er sich jetzt noch zusätzlich Gedanken über die Reparaturkosten des Streifenwagens machen.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell