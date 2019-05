Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Bad Pyrmont (ots)

Am 24.05.2019, gegen 07.30 Uhr, ereignete sich auf der Schillerstraße ein Auffahrunfall. Eine 49-jährige Frau aus Blomberg hielt mit ihrem BMW in einer Warteschlange vor der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung stadteinwärts. Ein 31-jähriger Mann aus Bad Pyrmont hielt mit seinem Opel Corsa dahinter an. Ein 78-jähriger Mann, ebenfalls aus Bad Pyrmont, bemerkte das Fahrmanöver des Corsa und die Warteschlange scheinbar gar nicht und fuhr auf den mit zwei Personen besetzten Corsa auf. Dieses Fahrzeug wurde dadurch noch auf den BMW geschoben. Der 78-jährige Unfallverursacher sowie beide Insassen im Opel Corsa wurden leicht verletzt und mit Krankenwagen dem Bathildiskrankenhaus zugeführt. Am Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird an allen Fahrzeugen auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Die Airbags am Fahrzeug des Unfallverursachers wurden nicht ausgelöst.

