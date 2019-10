Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auf dem Schulweg verlaufen

Bad Krozingen (ots)

Am vergangenen Donnerstagmorgen, dem 17.10.2019 gegen 08:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife des Polizeirevier Müllheim im Bereich einer Schule in Bad Krozingen ein elfjähriges Mädchen auf, welches weinend und völlig aufgelöst an den beiden Polizisten vorbei lief. Als die beiden Beamten das Mädchen fragten, ob mit ihr alles in Ordnung sei, brach dieses erneut in Tränen aus und berichtete, dass sie ihren kleinen Bruder zur Schule begleitet hatte und sich nun selbst auf dem Heimweg verirrt habe. Das Kind konnte keinerlei Angaben zu der Anschrift ihres Wohnhauses machen, da es mit seiner Familie erst kürzlich zugezogen war. Letztendlich konnte über die Personalien des Mädchens die Wohnadresse ermittelt und das Kind wohlbehalten der zu Hause wartenden Mutter übergeben werden.

