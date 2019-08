POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2019 - Warnung vor Betrüger

Polizeipräsidium Heilbronn

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor einem raffinierten Betrüger. Der Unbekannte hat sich am vergangenen Samstag unter falschem Namen stationär in eine Klinik in Wertheim aufnehmen lassen. Er hatte angegeben, mit dem Fahrrad gestürzt zu sein. Mit den falschen Personalien bezog er neben der ärztlichen Behandlung natürlich auch Verpflegung und selbstverständlich war auch die Unterkunft inklusive. Am Montag verließ er das Krankenhaus. Allerdings ging er nicht mit leeren Händen, sondern ließ das Laptop und den Geldbeutel seines Zimmernachbarn mitgehen. Der Täter wird beschrieben als etwa 40 Jahre alter, zirka 1,70 Meter großer Mann. Der vermutliche Deutsche hat schulterlange, dunkelblonde, etwas schüttere Haare, ist übergewichtig und wirkt ungepflegt. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Wie die ersten Ermittlungen ergaben trat der Mann auch schon in Aschaffenburg in Erscheinung. Dort verbrachte er mit der gleichen Masche die Tage zuvor in einer Klinik. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich weiterhin auf diese Weise Unterkunft und Verpflegung sichern will und warnt alle Kliniken. Wenn der Mann in einem Krankenhaus auftaucht, sollte ohne sein Wissen umgehend die Polizei alarmiert werden. Das ist durchaus auch über den Notruf 110 möglich.

