POL-FR: Bonndorf: Junge Autofahrerin kommt von Straße ab und prallt gegen Schild und Bäume - schwer verletzt

Am Freitagmorgen, 18.10.2019, ist eine junge Autofahrerin zwischen Bonndorf und Schluchsee von der Straße geraten und mit einem Schild und mehreren Bäumen kollidiert. Sie verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 06:30 Uhr war die 21-jährige mit ihrem Fiat auf der K 6592 in Richtung Schluchsee unterwegs, als sie in einer Linkskurve, vermutlich weil sie zu schnell war, nach rechts geriet. Sie kam von der Straße ab und prallte gegen ein Schild und zwei kleinere Bäume, bevor sie an einem dritten zum Stillstand kam. Sie erlitt schwere Verletzungen. Am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den schwer demolierten Wagen. Die Feuerwehr war ebenso an der Unfallstelle, welche die Rettungs- und Bergemaßnahmen unterstützte.

