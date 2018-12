Ulm (ots) - Der 33-Jährige fuhr gegen 22.15 Uhr auf der B30 in Richtung Biberach. Zwischen Ulm-Wiblingen und Ulm-Donaustetten verlor er die Kontrolle über sein Auto. Die Fahrbahn war schneebeckt und teileweise vereist. Der Ford rutschte in den Graben und prallte gegen einen Baum. Dort blieb er liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper holte das kaputte Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Auf jeden Fall muss im Herbst und Winter die Fahrweise den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden. Nebel, Dunkelheit, Regen, Schnee oder Eis lassen das Unfallrisiko um ein Vielfaches ansteigen. Reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sollten selbstverständlich sein. Wenn Sie die anderen Verkehrsteilnehmer nur noch eingeschränkt wahrnehmen können, haben Sie entsprechend weniger Zeit, in Gefahrensituationen zu reagieren. Deshalb gib acht im Verkehr!

+++++++ 2333323

Joachim Schulz /Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell