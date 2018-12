Ulm (ots) - Um 12.50 Uhr fuhr eine 40-Jährige in der Berblingerstraße. Sie stellte ihren PKW auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants ab. Als sie um 13.05 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte sah sie Beschädigungen an der Beifahrerseite ihres VW-Busses. Vermutlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- und Ausparken nicht richtig aufgepasst und dabei den Kleinbus gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern verließ der Verursacher die Unfallstelle. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Das Beamten des Polizeireviers Laupheim (07392/ 96300) sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

Bei einem Verkehrsunfall muss an der Unfallstelle auf die Polizei gewartet werden. Wer die Unfallstelle verlässt, begeht eine Unfallflucht. Eine Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Folgen können der Entzug der Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeld oder auch eine Freiheitsstrafe sein.

