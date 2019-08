Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Transporter aufgebrochen und drei Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf einem Discounterparkplatz in der Seckenheimer Landstraße, in Höhe der Coblitzallee, wurde von Sonntag, 17:30 Uhr, bis Montag, Mitternacht, ein VW Transporter aufgebrochen. Ein bislang Unbekannter hatte die Beifahrertür des Wagens aufgehebelt und aus dem Fahrzeug drei Geldbörsen gestohlen, in denen sich mehrere EC- und Kreditkarten, persönliche Dokumente und Bargeld befanden. Anschließend war er mit dem Diebesgut geflüchtet. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Neuostheim unter Tel.: 0621/4236638 oder beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

