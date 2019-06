Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - In Bank eingestiegen

Rheinau, Linx (ots)

Zwei noch unbekannte Männer sind in den frühen Freitagmorgenstunden in eine Bankfiliale in der Tullastraße eingestiegen und haben sich mutmaßlich am Geldautomaten zu schaffen gemacht. Anschließend lieferten Sie sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Nach ersten Ermittlungen soll das Duo kurz nach 2 Uhr die Eingangstür des entsprechenden Gebäudes aufgehebelt haben. Aus noch unbekannten Gründen brachen sie anschließend ihr weiteres Vorhaben ab und ergriffen in einem schwarzen Mercedes die Flucht. Eine Zeugin hatte das verdächtige Treiben beobachtet und die Polizei verständigt. Im Zuge der anschließenden Verfolgungsfahrt, die teilweise mit bis zu 200 Kilometern pro Stunden über die L75 führte, kam es auf Höhe der Einmündung zu Zirolshofen zum Einsatz eines sogenannten Stop-Sticks der Polizei. Dieser verhinderte zwar erfolgreich die weitere Flucht im Fahrzeug, welches die Männer auf einem Feld bei Querbach zurücklassen mussten, es gelang ihnen jedoch letztlich, fußläufig das Weite zu suchen. Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

