Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Überholen im Überholverbot auf der B62 - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019, gegen 12:40 Uhr, ereignete sich auf der B62 zwischen den Ortschaften Altenteich und Erndtebrück ein relativ glimpflich ausgegangenes, verbotenes Überholmanöver. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem VW Tiguan von Altenteich in Richtung Erndtebrück. Hinter ihm fuhr ein 53-Jähriger mit seinem weißen Skoda. Der 53-Jährige hatte zuvor schon einen Pkw überholt und setzte nun zum weitere Überholen an. Trotz Überholverbot und Gegenverkehr scherte er aus. Der Fahrer eines entgegenkommender schwarzen Skoda Kombi musste ausweichen und über den Grünstreifen am Fahrbahnrand fahren, um einen Unfall zu vermeiden. Der 53-Jährige brach daraufhin den Überholversuch zunächst ab, überholte aber einige Meter später dann doch. Der 37-Jährige verständigte die Polizei. Die Beamten der Wache Bad Berleburg konnten den 53-Jährigen in Bad Berleburg anhalten. Die Polizei sucht noch Zeugen für den Vorfall, insbesondere den Fahrer des schwarzen Skoda, der massiv gefährdet wurde und auf den Randstreifen ausweichen musste.

