Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Dienstag, 08.10.2019, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer den Kreisverkehr Emil-Wolff-Straße/Schulstraße. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Audi zum gleichen Zeitpunkt in den Kreisverkehr von der Emil-Wolff-Straße ein. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 1100,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell