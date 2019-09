Polizei Dortmund

POL-DO: Zehnjähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1051

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am heutigen Mittwochmorgen (11. September) auf der Willem-van-Vloten-Straße mit einem zehnjährigen Radfahrer zusammengestoßen. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort und ließ den leicht verletzten Jungen zurück.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der Junge gegen 7.30 Uhr über die Semerteichstraße in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit hielt ein Autofahrer an der Kreuzung zur Willem-van-Vloten-Straße an. Er ließ zunächst zwei Radfahrende durch und bog anschließend nach rechts ab. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der Zehnjährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des Pkw - offenbar ein schwarzer Seat - entfernte sich in unbekannte Richtung.

Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen des Verkehrsunfalls. Insbesondere die beiden Radfahrenden werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Hörde unter der Rufnummer 0231-132-1421 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell